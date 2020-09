L’Atalanta per la fascia destra sonda Cristiano Piccini del Valencia: il laterale toscano può tornare in Italia dopo le esperienze in Spagna e Portogallo

Le buone prestazioni con Sporting CP e Valencia gli avevano permesso anche di conquistare la nazionale italiana. Un brutto infortunio ha però costretto Cristiano Piccini ha saltare gran parte della scorsa stagione. Ed ora, sul laterale del Valencia, è spuntato l’interesse dell’Atalanta.

Il club nerazzurro sta sondando il terreno su diversi fronti dopo l’affare Karsdorp sfumato. E tra i vari nomi, quello di Piccini sembra essere in pole position, davanti a Florenzi, Zappacosta e Faraoni. Secondo ‘Sky Sport’ il giocatore toscano è il grande favorito e il suo ritorno in Italia dopo esperienze positive in Spagna e Portogallo sembra essere davvero ad un passo. Il giocatore sarebbe infatti atteso in Italia in serata: l’affare si sarebbe concluso sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

