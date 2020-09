Calciomercato Atalanta, accordo trovato: nuovo bomber per Gasperini

Il club bergamasco avrebbe in pugno il centravanti olandese Lammers del Psv Eindhoven

A prescindere dal ritorno di Ilicic e dall’eventuale permanenza del ‘Papu’ Gomez, fortemente corteggiato dal club qatariota dell’Al Nassr, l’Atalanta ha intenzione di fare nuovi acquisti per il reparto offensivo di Gasperini. In tale ottica, secondo ‘Sky Sport’, si sarebbero fatti importanti passai avanti per Sam Lammers, centravanti olandese classe 1997, che milita attualmente in patria con il Psv Eindhoven e che avrebbe già l’accordo con il club orobico. In passato era già stato vicino alla Serie A: sulle sue tracce c’erano la Roma e la Sampdoria.

