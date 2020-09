Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO | Guth tra rinnovo e cessione

Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it su Rodrigo Guth, difensore brasiliano di soli 19 anni di proprietà dell’Atalanta

Rodrigo Guth è uno dei migliori talenti che l’Atalanta ha fra le mani e per questo motivo la società della famiglia Percassi non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club orobico è non a caso al lavoro per prolungare fino al giugno 2024 o 2025 il suo contratto in scadenza fra due anni.

Il futuro prossimo del promettente difensore brasiliano classe 2000, che attualmente si sta allenando agli ordini di Gasperini, potrebbe però essere altrove (una permenenza non è del tutto esclusa) considerato l’arrivo di Romero dalla Juventus. E’ sempre vivo l’interesse del Parma, con il quale la ‘Dea’ vanta eccellenti rapporti (vedi l’affare Kulusevski e quello in chiusura Colley-Traore), tuttavia nelle ultime settimane hanno preso consistenza le candidature di alcuni club della Liga e della nostra Serie B, nello specifico dell’Ascoli.

La cessione in prestito consentirebbe a Guth di avere più minutaggio e quindi acquisire maggiore esperienza nel calcio di un certo livello dopo la positiva esperienza nella Primavera.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Ilicic torna a Zingonia | Dalla Slovenia: “Servirà tempo”