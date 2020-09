Atalanta, Ilicic torna a Zingonia | Dalla Slovenia: “Servirà tempo”

Josip Ilicic è tornato a Bergamo. Le ultime sul fantasista dell’Atalanta

L’Atalanta riabbraccia Josip Ilicic. Rientrato negli scorsi mesi in Slovenia per problemi personali, oggi il 32enne ha fatto ritorno a Zingonia, nel centro sportivo del club bergamasco. Il fantasista, assente dai campi dall’11 luglio, riprenderà ad allenarsi gradualmente nella speranza di poter rientrare in gruppo nel corso della stagione. Radenko Mijatovic, presidente della Federcalcio slovena, ha parlato della situazione del giocatore a ‘Fuzbal’: “Si sta facendo aiutare da dei professionisti. Prova una sensazione di angoscia, ci vorrà del tempo. È una conseguenza dei fatti accaduti in Italia. Recentemente ho parlato con lui e gli ho detto che la Federazione gli avrebbe messo a disposizione tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno. Noi ci auguriamo che vinca questa battaglia e che torni in Nazionale. Attualmente è difficile fare delle previsioni sui tempi, ma dobbiamo essere ottimisti”.