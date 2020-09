L’Atalanta riceve una mega offerta dall’Arabia per il talento argentino. Il Papu Gomez tentanto da un contratto faraonico: i dettagli

Come un fulmine a ciel sereno, piomba su Bergamo l’assalto di mercato dall’Arabia Saudita. L’Al-Nassr starebbe infatti provando a strappare Gomez a Gasperini a suon di milioni.

Una offerta davvero difficile da rispedire al mittente senza pensarci su: 5 milioni a stagione e un contratto triennale, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Non solo. All’Atalanta andrebbero 15 milioni di euro per un giocatore che, per quanto importante e al centro del progetto tecnico, si avvicina alla soglia dei 33 anni.

L’offerta alla società dei Percassi c’è, ma a decidere del suo futuro dovrà essere proprio il Papu, che a Bergamo è legato da un rapporto molto stretto, a decidere per il suo futuro. Da una parte l’Atalanta, il calore di una tifoseria che lo ha reso idolo da molti anni e la Champions. Dall’altra 15 milioni in un triennio a dispetto degli 1,8 milioni percepiti in nerazzurro fino al 2022.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, niente Karsdorp: a Londra per il terzino

Atalanta, Ilicic torna a Bergamo: ecco quando