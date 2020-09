Si fatica a chiudere per Karsdorp. L’Atalanta guarda così in Inghilterra per il nuovo terzino destro. L’idea sarebbe quella di riportare in Italia Zappacosta

Sembrava tutto fatto per l’approdo di Karsdorp all’Atalanta ma sono sorte delle complicazioni. Il terzino olandese per il momento resta alla Roma: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dietro allo stop ci sarebbero questioni legate alle commissioni.

Uno stop che potrebbe essere definitivo e per consegnare a Gasperini un nuovo esterno, i bergamaschi avrebbero contattato il Chelsea per chiedere la disponibilità per Zappacosta. Per l’italiano si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dopo l’avventura proprio alla Roma, in prestito.

