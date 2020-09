Atalanta, Ilicic torna a Bergamo: ecco quando

Atalanta, in vista il ritorno di Ilicic: lo sloveno atteso all’inizio di questa settimana a Bergamo per tornare ad allenarsi

L’Atalanta si prepara a riabbracciare Josip Ilicic. Lo sloveno, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe tornare al centro sportivo nerazzurro a Bergamo già domani, o comunque all’inizio di questa settimana. Il giocatore, fuori da luglio per problemi legati alla depressione, riprenderà ad allenarsi in maniera graduale per cercare di tornare in condizione. Ancora difficile fare previsioni su un suo ritorno in campo, Gasperini spera di poter contare su di lui a partire da novembre, se tutto andrà per il meglio.

