Juventus, Ronaldo entusiasta: “Hanno comprato un talento top”

Al termine della partita fra Portogallo e Svezia, Cristiano Ronaldo ha speso parole al miele per Kulusevski: “Vedo in lui un grande potenziale”

È stata una serata storica per Cristiano Ronaldo quella di ieri sera: a Solna, una doppietta del numero ‘7’ ha steso la Svezia e ha regalato la vittoria al Portogallo. Una soddisfazione incrementata dai numeri, impressionanti, raggiunti dal fuoriclasse lusitano: 101 reti con la Nazionale. Ma per un traguardo superato, ce n’è sempre un altro ancora da raggiungere. CR7 è sempre proiettato verso nuovi obiettivi, in questo caso il record di 109 gol con la Nazionale di Ali Daei, e verso il futuro. Un domani splendente, come quello di Dejan Kulusevski: Ronaldo a fine partita ha incoronato il suo nuovo compagno di squadra alla Juventus con un’autentica investitura.

Il portoghese ha parlato di Kulusevski ai microfoni dell’emittente svedese ‘TV4’: “La Juventus ha comprato un talento top. Vedo in lui un grande potenziale e un grande talento. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare con la Svezia, anche perché non lo conoscevo molto bene, ma questa volta l’ho osservato con attenzione e sono convinto che sia stato preso un grande giocatore. Spero di poterci giocare e di fare tanti gol insieme”. Anche lo svedese classe 2000 ha risposto ai complimenti: “È impressionante quando lo vedi giocare, davvero incredibile. Cristiano dimostra in ogni partita di essere il migliore, sono fortunato a poter giocare insieme a lui nella Juventus”. Per i bianconeri potrebbe essere iniziato un nuovo, fortunato, sodalizio.

