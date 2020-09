Calciomercato Milan, Paquetà verso il Lione | Dalla Francia il sostituto

L’apprezzamento del Lione su Paquetà cresce di ora in ora, per il brasiliano pronta un’offerta da 22 milioni: il Milan crea il tesoretto per Soumaré

A poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano, Lucas Paquetà non è riuscito a soddisfare le aspettative del Milan. Le gesta del brasiliano con la maglia del Flamengo e delle selezioni giovanili del Brasile avevano richiamato alla mente, per movenza e passo, quelle di un altra stella verdeoro che ha brillato sotto la ‘Madunina’: Kakà. E, invece, il trequartista classe ’97 il destino non ha riservato lo stesso successo del suo illustre predecessore. Adesso, poi, il Milan sembra disposto anche a cederlo: il Lione prepara un’offerta da 23 milioni di euro. Il ds Juninho, detto ‘Il Pernambucano’, ha grande stima di Paquetà ed è convinto di poterlo recuperare. Con la sua uscita, invece, i rossoneri accrescerebbero il tesoretto da investire sul mercato.

I soldi derivanti dell’eventuale cessione di Paquetà non rimarrebbero fermi, ma a Milano sarebbero pronti ad investirli immediatamente per rinforzare la squadra. Nella rosa a disposizione di Stefano Pioli, infatti, mancano ancora un centrocampista oltre a Tonali -arrivato a Milano in queste ore per le visite mediche- e un difensore centrale. Con la trattativa per Bakayoko che sembra essersi arenata, a causa delle richieste eccessive del Chelsea, il Milan sarebbe pronto a dare l’assalto ad un nuovo obiettivo in Ligue 1.

Come rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, cresce sempre di più la candidatura di Boubakary Soumaré: classe ’99 del Lille. Il francese piace molto alla dirigenza rossonera, che lo considererebbe un grande colpo per migliorare la rosa nell’immediato e anche in prospettiva futura. Il Milan, insomma, lavora con la Ligue 1 per le prossime mosse di mercato.

