Il Milan potrebbe presto dire addio a Lucas Paqueta. Per il brasiliano si aprono le porte della Ligue 1: il Lione è pronto ad acquistarlo dai rossoneri

Non solo calciomercato in entrata per il Milan. I rossoneri potrebbero presto realizzare un’importante cessione: a lasciare la squadra di Stefano Pioli dovrebbe essere a breve Lucas Paqueta. Il fantasista brasiliano, che ha deluso parecchio nell’ultima stagione, è pronto a fare la valigie.

La trequarti è davvero ‘intasata’ e l’arrivo di Brahim e la crescita di Daniel Maldini rischiano di levargli ancor di più spazio. La cessione di un calciatore, non più in cima alle preferenze di Pioli, sembra dunque inevitabile.

Calciomercato Milan, ecco l’offerta del Lione per Paqueta

La squadra interessata e pronta ad acquistarlo – come riporta Carlo Pellegatti – è il Lione, dove il ds Juninho lo stima particolarmente. Le cessioni di Reine-Adélaïde e Depay sembrano imminenti e i francesi avrebbero così il denaro per mettere a segno il colpo Paqueta. Per strapparlo al Milan servono circa 22-23 milioni di euro.

