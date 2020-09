Calciomercato Milan, ecco il vice Donnarumma: accordo raggiunto

Il Milan ha rotto gli indugi e ha scelto il prossimo vice di Donnarumma: accordo con il Lione per Ciprian Tatarusanu, che arriverà a titolo definitivo

Il Milan ha deciso chi sarà il prossimo vice di Gianluigi Donnarumma. Come rivelato da ‘Sky Sport’, i rossoneri avrebbero raggiunto un’intesa totale con il Lione per l’arrivo di Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno verrà acquistato a titolo definitivo dal ‘Diavolo’, che lo riporterà in Serie A dopo l’esperienza con la maglia della Fiorentina. Tatarusanu, dal canto suo, firmerà un contratto triennale con il club meneghino e già nella mattinata di domani è atteso per le visite mediche.

Mentre il rinnovo di Donnarumma procede a rilento, il Milan cerca il suo vice per la prossima stagione. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile ritorno di Begovic, scartato a causa dell’ingaggio considerato troppo alto del bosniaco, e del possibile arrivo di Sportiello. Il vice Donnarumma non sarà nessuno di loro due, ma piuttosto l’esperto Tatarusanu. Il rumeno classe 1986, dopo aver lasciato la Fiorentina nel 2017 si era stabilito fra i pali del Nantes in Ligue 1. La scorsa estate, poi, aveva accettato un ruolo da comprimario nel Lione di Rudi Garcia. L’accordo per Tatarusanu, inoltre, conferma anche i contatti fra le due società per la cessione di Paquetà.

