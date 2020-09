Calciomercato Juventus, per Higuain soluzione vicina

Per Gonzalo Higuain è in arrivo la svolta che porterà all’addio alla Juventus: continuano i contatti tra l’agente e la società

Accordo vicino. Tra Gonzalo Higuain e la Juventus si avvicina il divorzio con il fratello-agente Nicolas che è a Torino e sta trattando con la dirigenza per la risoluzione di contratto. Un’intesa non semplice ma che si avvicina: la Juventus vorrebbe risparmiare i 7,5 milioni netti di ingaggio previsto dall’ultimo anno di contratto, cercando così di compensare la minusvalenza che genererebbe il suo addio a zero. Il calciatore, invece, non vuole rinunciare a quella cifra. Parti al lavoro per trovare il compromesso che potrà portare alla fumata bianca. Un accordo sembra non essere così lontano: risolta la grana risoluzione, il Pipita potrà cercare un’altra squadra in cui giocare. Al momento l’ipotesi più concreta è un suo approdo in MLS dove ad attenderlo c’è l’Inter Miami di David Beckham.

Per la Juventus, invece, la caccia al bomber non si è mai fermata: Suarez, Dzeko e Cavani i nomi più caldi per la squadra di Pirlo.