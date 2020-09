Calciomercato Inter, Flick gela i nerazzurri: l’annuncio su Perisic

In casa Inter c’è ancora da sbrogliare la matassa relativa al futuro di Ivan Perisic. La doccia gelata in questo senso arriva dalle ultime affermazioni di Flick

Aleggiano ancora dubbi sul futuro di Ivan Perisic, esterno croato di proprietà dell'Inter e reduce da una buona annata in prestito al Bayern Monaco, conclusa col trionfo in Champions League. Il successo europeo non è però bastato per strappare la riconferma con i tedeschi che sembrano aver ormai deciso di abbandonare la pista legata al calciatore croato che rientrerà dunque in nerazzurro.

Parlando alla celebrazione del Triplete come raccolto da ‘Abendzeitung’, Hansi Flick, allenatore dei bavaresi ha quindi confermato il rientro alla base di Perisic spiegando che: “E’ stato deciso di non confermare Coutinho, Odriozola e Perisic. Alaba e Thiago Alcantara? Finché saranno qui, li considererò a disposizione”. Una vera e propria chiusura da parte del tecnico teutonico che sembra mettere la parola ‘fine’ all’avventura di Perisic in Baviera.

