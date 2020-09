Calciomercato, Milan sul talento dell’Inter | Affare in ‘saldo’

Milan sul talento dell’Inter, possibile l’acquisto di Vecino come affare in saldo in questa sessione di calciomercato

Tonali ma non solo. Il Milan è al lavoro sia sul fronte cessioni sia su quello rinforzi per la sua linea mediana. Il talento in arrivo dal Brescia sta sostenendo le visite mediche di rito, si tratta di un colpo importante in prospettiva, strappato a Inter e Juventus, che da tempo lo seguivano. Proprio dalla rosa dei nerazzurri, però, i rossoneri potrebbero provare un altro affare importante: tra le alternative a Bakayoko, riporta il ‘Corriere dello Sport’, il Milan starebbe pensando anche a Matias Vecino, per il quale si potrebbe chiedere il prestito. Il 29enne uruguaiano, che sta per guarire da un infortunio, è in uscita dai nerazzurri e già fu sondato a gennaio. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

