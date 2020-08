Calciomercato Inter, Vecino pone le condizioni per l’addio

Matias Vecino, attualmente fermo per infortunio, potrebbe lasciare l’Inter per la prossima stagione: le sue condizioni per l’addio

Matias Vecino non ci sarà nella semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk. Reduce da un’operazione al ginocchio, il centrocampista uruguaiano ha terminato anzitempo la stagione e si preparare alla prossima annata. Quella in cui potrebbe anche non vestire più la maglia nerazzurra. Un addio non è scontato ma neanche improbabile ma l’ex Fiorentina ha le idee chiare sul futuro.

Come riferisce ‘Sky’, infatti, Vecino non vuole destinazioni di secondo piano, ma ambisce ad un top club. Per il calciatore, se addio sarà, dovrà essere per approdare in un top club che si è qualificato per la prossima Champions League. Sarebbe questa la condizione posta per l’addio all’Inter che escluderebbe alcune delle destinazioni di cui si è parlato negli ultimi giorni come, ad esempio, il Torino.