Calciomercato Inter, futuro Nainggolan: la decisione di Conte

Il futuro di Nainggolan, dopo l’incontro fra la dirigenza dell’Inter e Giulini ed il summit con Antonio Conte, sembra essere deciso: resterà a Milano

Il mercato dell’Inter è arrivato ad un punto di stallo: da qui in avanti, senza le giuste uscite non ci saranno entrate significative. Una condizione che avrebbe portato la dirigenza meneghina a riflettere seriamente riguardo ad un cambio di strategia: adesso Radja Nainggolan potrebbe rimanere. Nella giornata di ieri, al termine dell’incontro con i nerazzurri, il presidente del Cagliari Giulini ha chiuso alla possibilità che il belga torni in Sardegna. Questo perché l’Inter non vuole più muovere i propri giocatori in prestito, chi partirà lo farà a titolo definitivo oppure con le dovute garanzie sul riscatto. L’obiettivo è evitare boomerang di mercato, come nel caso di Perisic e appunto Nainggolan.

Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, poi, nel summit fra la dirigenza e Antonio Conte di ieri si sarebbe deciso di puntare sulla conferma di Nainggolan. Complici anche le difficoltà a liberarsi di Vidal, con il Barcellona che vorrebbe un indennizzo da parte dell’Inter, il ‘Ninja’ potrebbe avere una seconda possibilità in nerazzurro. Il belga nella scorsa stagione è stato fra i migliori centrocampisti della Serie A e, anche con il tecnico salentino, potrebbe essere una risorsa importante per l’Inter.

