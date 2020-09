CM.IT – Calciomercato, Perisic ‘scaricato’ | Il piano del Bayern

Il Bayern ha ufficialmente detto addio a Ivan Perisic, che per ora farà ritorno all’Inter. Ecco i motivi di questa decisione

Il Bayern ha scaricato Perisic, un po’ inaspettatamente e, dal punto di vista del calciatore, anche ingiustamente vista l’ottima stagione del croato che per ora farà ritorno all’Inter. Tanti saluti al croato, comunque tra i protagonisti del Triplete, per una questione anzitutto economica. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i bavaresi hanno infatti mollato Perisic (andando ‘contro’ anche Flick) perché intenzionati a dare molto più spazio ai suoi ‘giovani’, tra questi Coman, con l’obiettivo finale di far accrescere il loro valore in vista di una futura cessione. Sulla lista dei possibili ‘sacrificabili’ figura lo stesso ex Juventus, trascinatore nella finale di Champions vinta contro il PSG lo scorso 23 agosto.

La crisi legata al Covid-19 ha colpito pure il Bayern, che ha dunque messo in conto qualche cessione illustre – al di là di Thiago, destinato a parte già adesso, e Alaba (via se non rinnova) – nel mercato estivo 2021 proprio per riempire le casse.

