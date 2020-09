C’è ancora una distanza importante tra il Bayern Monaco e David Alaba per il rinnovo contrattuale. L’austriaco potrebbe salutare mentre le italiane sono alla finestra

Non è bastato il trionfo nell’ultima Champions League per distendere gli animi tra David Alaba e il Bayern Monaco. Il polivalente difensore austriaco, in grado di giocare sia a sinistra che al centro, è infatti ancora a caccia di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare vista la distanza economica che è ancora vigente tra domanda ed offerta. Il contratto del numero 27 di Flick scadrà nel giugno 2021 quando sarà poi libero di accasarsi a parametro zero. Una soluzione questa che non dispiacerebbe per nulla al padre George, che spinge per l’addio del figlio. Intanto in Italia continuano a tenere gli occhi aperti Juventus ed Inter, società che lo hanno monitorato nei mesi scorsi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato da ‘Sport Bild’ Alaba vorrebbe incassare col rinnovo ben 20 milioni di euro annui, mentre i bavaresi metterebbero sul piatto ‘solamente’ 17 milioni tra parte fissa e bonus per provare a convincerlo. Una situazione di stallo che qualora non dovesse risolversi in tempi brevi potrebbe anche portare l’austriaco a chiedere la cessione immediata già in questo autunno. Ballano ancora tre milioni.

