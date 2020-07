Il Bayern Monaco al lavoro per il rinnovo di Alaba: l’austriaco piace ad Inter, Barcellona e Manchester City. Le ultime di CM.IT

David Alaba resta sempre uno dei protagonisti assoluti del mondo Bayern. Come raccolto da Calciomercato.it, il club bavarese ha presentato una proposta ufficiale di rinnovo al papà e all’agente che ora lo rappresenta, Pini Zahavi. Una proposta senz’altro superiore rispetto allo stipendio attuale di 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il jolly austriaco è ormai di casa in Baviera e non avrebbe problemi a proseguire l’avventura cominciata nove anni purché gli venga riconosciuta – in termini economici – la grande importanza che riveste all’interno della squadra allenata da Flick. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le parti proseguono nelle discussioni, con alcune big straniere pronte eventualmente a inserirsi in caso di rottura. Occhio all’Inter, ma soprattutto a Manchester City – Guardiola è stato già suo allenatore – e soprattutto Barcellona. I blaugrana si sono fatti vivi di recente e sarebbero la destinazione preferita in caso di addio al Bayern.

LEGGI ANCHE >>> Martinez Quarta ESCLUSIVO: “Chiunque vorrebbe giocare con Inter o Milan. Ringrazio Zanetti”