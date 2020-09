Hakimi: “Ecco perché ho scelto l’Inter. Squadra da scudetto”

Le prime parole di Hakimi da neo giocatore dell’Inter. Il laterale marocchino è stato strappato al Real Madrid dietro un esborso economico di 40 milioni più bonus

“Qui per migliorare”. Così Achraf Hakimi ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il terzino marocchino è fresco di approdo all’Inter, che per lui ha investito la bellezza di 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. “Mi volevano diverse squadre, ma alla fine ho scelto quella che per me è la migliore – ha aggiunto – Questo è un grande club e potrò essere avvantaggiato dal modo in cui gioca la squadra. Mi piace attaccare, però dovrò crescere sul piano difensivo. Idolo? Marcelo è senz’altro il mio punto di riferimento – ha risposto il laterale marocchino – Ho avuto l’opportunità di allenarmi con lui, è stato un grande compagno e mi ci rivedo molto. Lukaku e Suarez? A due bomber così sarà più facile aiutarli a segnare… L’obiettivo sarà lo Scudetto, abbiamo la rosa per vincerlo“, ha concluso l’ex Real Madrid.

