Intervenuto nella nostra diretta, Jordi Gil, collega spagnolo di ‘Sport’, ha parlato della frenata per Suarez alla Juventus

Nelle ultime ore si sarebbe registrata una frenata nella trattativa tra Suarez e la Juventus. Intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it, il collega di ‘Sport’ Jordi Gil, che oggi ha lanciato la notizia, è entrato nel dettaglio: “Suarez ha dubbi sul nuovo progetto della Juventus, ma anche sul suo eventuale ruolo in bianconero. Questo non significa che non arriverà, la Serie A rappresenta in ogni caso una grande chance per il giocatore. Problemi di accordo con il Barcellona? Lui vorrebbe una ricca buonuscita, il Barça dice no ed è disposto a pagare una sola parte. Il club blaugrana lo ha di fatto ‘cacciato’, e lui pretende di avere tutti i soldi che gli spetterebbero nel suo ultimo anno di contratto”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Non mancano inoltre le offerte al giocatore: “Ha molte offerte, molti club gli stanno offrendo un contratto. Gli piacerebbe giocare in Serie A, ma si è preso ulteriore tempo per pensare e prendere la decisione definitiva. Se c’è un tempo limite? È il 5 di ottobre, quando si concluderà il calciomercato“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato, il motivo per cui Suarez non è ancora della Juventus!