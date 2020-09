Calciomercato Juventus, Suarez si allontana: i dubbi del Pistolero

Sembra più lontano dalla Juventus Luis Suarez: i dubbi dell’attaccante uruguaiano sull’approdo in bianconero congelano l’operazione

Svolta in negativo per la Juventus. Luis Suarez si allontana dalla formazione bianconera. Lo riferisce ‘sport.es’, secondo cui l’attaccante uruguaiano avrebbe dei dubbi sulla possibilità di approdare alla corte di Pirlo. Proprio per questo il ‘Pistolero’ avrebbe congelato la trattativa in attesa di fugare tutte le perplessità. Arrivato all’ultimo contratto importante della sua carriera, Suarez non vuole sbagliare la scelta e quindi ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per ponderare bene la sua prossima mossa.

L’uruguaiano è stato messo sul mercato con l’arrivo di Koeman sulla panchina del Barcellona. La Juventus sta provando a cogliere l’occasione anche se c’è la necessità di attendere l’ottenimento dello status di comunitario. Un aspetto non complicato, considerato che la moglie ha origini friulani, ma che richiede comunque dei passaggi burocratici e del tempo.