Dzeko, Luis Suarez, Morata, Kean: la Juventus proverà a chiudere due colpi per il suo attacco. Il punto sul calciomercato dei bianconeri

Andrea Pirlo lavora al suo nuovo 3-4-1-2 senza avere ancora a disposizione l’attaccante ‘boa’ che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala. La Juventus sta lavorando su varie piste e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il doppio colpo è un’ipotesi molto concreta.

Il preferito del mister resta Edin Dzeko, il cui futuro, come vi abbiamo raccontato dipenderà dalla trattativa tra Roma e Napoli per Milik. Luis Suarez, però, rappresenta un’occasione che stuzzica la fantasia che la Vecchia Signora tenterà di cogliere finché ne avrà la possibilità.

I torinesi, entro l’inizio della prossima settimana, sperano di avere certezze sulla questione passaporto, per poi muoversi di conseguenza. Ad oggi, l’idea di portare a casa sia il bosniaco che l’uruguaiano sembra irrealizzabile sia per una questione tecnica (chi dei due si muoverebbe per far panchina?), che anagrafica (sono un ’86 e un ’87).

Il terzo incomodo è Alvaro Morata, per il quale i contatti vanno avanti da quasi un mese: convincere l’Atletico non sarebbe semplice ma la volontà dello spagnolo potrebbe fare la differenza. La Juve, quindi, tenterà di acquistare uno dei tre e gli affiancherà un giovane. Il favorito, come anticipato lo scorso 28 agosto, resta Moise Kean.

