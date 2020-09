Calciomercato Juventus, Higuain è sbarcato a Miami

Gonzalo Higuain è sbarcato a Miami. Manca solo l’ufficialità del suo addio alla Juventus

È ufficialmente iniziata l’avventura americana di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è arrivato in queste ore a Miami, dove ad accoglierlo c’era Jorge Mas, uno dei principali azionisti del club insieme a David Beckham. Mas ha dato il benvenuto al 32enne con una foto pubblicata sul proprio account Twitter: “Un caloroso benvenuto ad Higuain, un attaccante ed un campione mondiale”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Manca dunque solo l’ufficialità dell’addio alla Juventus. Le parti hanno raggiunto un accordo per una buonuscita di 3,5 milioni di euro, ma il costo dell’operazione dovrà includere i 18 milioni di minusvalenza. Termina così l’esperienza bianconera di Higuain. L’ex Napoli e Milan, che firmerà un contratto fino al 31 dicembre 2022, volta pagina e riparte dalla MLS.

