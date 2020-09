Il nostro Raffaele Amato fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Alaba. Inter e Juventus alla finestra

Intervenuto in diretta, il nostro Raffaele Amato ha fatto il punto sulla complicata trattativa – anticipata ieri da Calciomercato.it – tra Alaba ed il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021. Il difensore austriaco fa gola alle big d’Europa, Inter e Juventus comprese. Anche i due club italiani restano alla finestra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

