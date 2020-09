Il CFO della Juventus Paratici ha incontrato l’agente e intermediario Bozzo a Milano. Morata e Marcelo possibili nomi sul tavolo delle discussioni

Continua la caccia della Juventus per consegnare a Pirlo un nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala per rimpiazzare Higuain, che nelle scorse ore ha risolto il contratto con i bianconeri. La dirigenza della Continassa lavora su più tavoli e, considerando le difficoltà riscontrate per Suarez e Dzeko, tiene vive anche le piste che portano a Cavani e Morata.

Nella giornata di giovedì il CFO dei campioni d’Italia Fabio Paratici ha visto a Milano l’agente Beppe Bozzo, che in diverse circostanze ha ricoperto le vesti di intermediario sull’asse Italia-Spagna. I due potrebbero aver affrontato l’argomento Morata, visto che Bozzo nel 2014 ebbe un ruolo importante per il trasferimento a Torino dal Real dell’attuale attaccante dell’Atletico Madrid, oltre a lavorare nell’estate 2018 per il possibile sbarco del nazionale spagnolo al Milan prima che il club rossonero optasse per l’arrivo di Higuain.

Al centro delle discussioni tra Paratici e Bozzo inoltre potrebbe esserci pure Marcelo, tornato d’attualità in orbita Juventus come trapelato dalla Spagna, con il brasiliano nei radar anche dell’Inter. Operazione comunque complicata per le due big italiane, considerando le onerose richieste sull’ingaggio da parte dell’esperto terzino dei ‘Blancos’.

