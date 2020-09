Marcelo piace ad Inter e Juventus, ma percepisce un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. Troppi, anche per nerazzurri e bianconeri

Anche all’età di 33 anni, Marcelo è sicuramente uno dei terzini più tecnici e validi d’Europa. Il brasiliano è stato infatti accostato agli interessi di Inter e Juventus, gli unici due club italiani che, come riporta ‘As’, sarebbero in grado di avanzare proposte al giocatore. Sia per il loro blasone che per la loro forza economica.

Tuttavia, proprio quest’ultima non può non tener conto degli 8 milioni di euro netti percepiti dal giocatore al Real Madrid, peraltro legato ancora per due stagioni al suo club. Una cifra che andrebbe a vanificare gli sforzi delle due società, intente ad abbassare i rispettivi monte ingaggi e che quindi risulterebbe insostenibile.

La base per una trattativa però sarebbe anche solida, ovvero la quasi certa perdita del posto da titolare di Marcelo in favore di Mendy, che il Real ha pagato 48 milioni all’Olympique Lione e che nell’ultima parte di stagione ha saputo conquistare la fiducia di Zidane.

Insomma, un ruolo da comprimario e due stagioni ancora coi Blancos. A 32 anni per Marcelo potrebbe passare soltanto adesso l’ultimo treno per ritrovarsi protagonista assoluto. Ma la montagna rimane difficile da scalare per Inter e Juventus.

