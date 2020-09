Calciomercato Juventus, corsa contro il tempo per il passaporto italiano di Suarez: ecco dove e quando potrebbe svolgersi l’esame del ‘Pistolero’

La Juventus attende sviluppi per Luis Suarez, il ‘Pistolero’ rimane una delle piste più calde per l’attacco bianconero. Tra le varie problematiche da risolvere per la riuscita dell’affare, occorre che l’uruguaiano entri in possesso di passaporto italiano. L’ormai famigerato esame di lingua italiana, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe svolgersi giovedì all’Università per stranieri di Perugia: si tratta di uno dei pochi enti certificatori riconosciuti. I rumours riferiscono che l’attaccante stia studiando con grande applicazione per ottenere la certificazione di livello B1, necessaria per il riconoscimento dello status richiesto.

