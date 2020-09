Il calciomercato Juventus sogna il colpo Morata, ma arriva l’annuncio dell’Atletico Madrid, che nega l’addio

Niente Juventus per Alvaro Morata. E’ quanto fa trapelare l’Atletico Madrid dopo le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, che vedono i bianconeri nuovamente interessati al ritorno dell’attaccante. Il club spagnolo non vuole disfarsene e i torinesi, stando quindi alla versione ufficiale, dovrebbero guardare altrove per rinforzare il reparto offensivo. Clicca qui per nuovi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: ecco l’offerta per Morata

Calciomercato Juventus, annuncio Atletico Madrid su Morata

Dopo aver chiesto informazioni all’Atletico Madrid, riporta ‘Onda Cero’, la risposta del club sarebbe stata netta: “Morata non partirà e Luis Suárez non verrà”. Doppio segnale di mercato per la Juventus, che ha entrambi i talenti nella lista dei preferiti. Come anticipato da Calciomercato.it, le vie di bianconeri e Colchoneros sono destinate a intrecciarsi sui nomi di Suarez, Cavani e Morata. Il club di Simeone, infatti, ha da poco riallacciato i contatti per il Matador, profilo vagliato anche da Paratici.

