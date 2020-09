Calciomercato, dalla Spagna: Morata in Italia ma non alla Juventus

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Alvaro Morata può tornare in Serie A ma non per indossare nuovamente la maglia della Juventus. Ecco i dettagli

Alvaro Morata può tornare in Italia, ma non per vestire la maglia della Juventus. Stando alle ultime clamorose indiscrezioni di ‘todofichajes.com’, l’attaccante spagnolo ora in forza all’Atletico Madrid sarebbe un serio obiettivo della Roma targata Friedkin.

A quanto pare il neo proprietario del club giallorosso intende regalare un big ai suoi tifosi e il profilo scelto sarebbe proprio quello del 27enne madrileno, che in Serie A ha già militato – indossando per l’appunto la maglia bianconera – dal 2014 al 2016.

Morata, per il quale sappiamo che la Juve ha cominciato a trattare con l’Atletico, ha voglia di tornare a giocare nel nostro campionato. E la Roma, secondo quanto scrive il portale spagnolo, vorrebbe provarci in maniera concreta con la formula del prestito più diritto di riscatto. Operazione complicatissima (i ‘Colchoneros’ chiedono tanto, sui 60 milioni), ma non impossibile per la medesima fonte. Nel caso Morata raccoglierebbe l’eredità di Edin Dzeko, prima scelta di Pirlo proprio per rinforzare l’attacco della Juve.

