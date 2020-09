Calciomercato Juventus, i bianconeri all’assalto di Morata: parte l’offerta per l’attaccante spagnolo, ecco la cifra proposta all’Atletico Madrid

La Juventus continua ad essere impegnata nella caccia all’attaccante, tassello fondamentale per la squadra di Pirlo a pochi giorni dall’inizio del campionato. I bianconeri vogliono regalare al tecnico un bomber capace di dialogare con Cristiano Ronaldo, per confermarsi al top in Italia e provare nuovamente la scalata all’Europa. Tra i candidati, c’è anche Alvaro Morata, per il quale i campioni d’Italia secondo ‘Marca’ avrebbero già presentato un’offerta all’Atletico Madrid. La cifra messa sul piatto sarebbe di 50 milioni di euro. Una cifra, però, ritenuta insufficiente dai ‘Colchoneros’, che continuano a chiedere l’intero importo della clausola rescissoria (150 milioni) per lasciare andare l’ex bianconero. La trattativa continua dunque ad essere molto difficile per il bomber spagnolo, molto stimato da Pirlo. Restano in piedi le altre piste, che portano a Suarez, Dzeko o Cavani, ognuna con le sue difficoltà per Paratici. Il tempo però stringe e la dirigenza juventina deve accelerare per mettere a segno un acquisto in un ruolo quanto mai nevralgico.

