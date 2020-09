Juventus: caccia al bomber, ma non solo | Il punto sulle trattative

Le ultime sul calciomercato della Juventus di Andrea Pirlo. La squadra bianconera, dopo aver accolto alla Continassa Weston McKennie, lavora su diversi fronti soprattutto per rinforzare il reparto offensivo

Un mese di calciomercato atipico nel quale la dirigenza della Juventus, Fabio Paratici in primis, dovrà consegnare ad Andrea Pirlo una squadra in grado di competere al massimo su tutti i fronti. Oltre al colpo Kulusevski, concluso durante l’inverno, e all’arrivo di McKennie, i bianconeri sono a caccia del centravanti vista la più che probabile partenza di Gonzalo Higuain. Novità anche per la porta, non si spegne infatti la pista che porta a Gianluigi Donnarumma. Le ultime di calciomercato sulla Juventus di Andrea Pirlo: da Suarez-Dzeko ai possibili colpi a sorpresa.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, caccia al numero nove: le ultime

Il nome più caldo in attacco è di certo quello di Luis Suarez, centravanti del Barcellona ora di Ronald Koeman. La trattativa per il bomber uruguaiano, che nei giorni scorsi sembrava vicinissimo a vestire la maglia della Vecchia Signora, potrebbe complicarsi all’improvviso. Attraverso i suoi social infatti, l’ex Ajax e Liverpool ha voluto allontanare le voci di mercato e Jordi Gil, giornalista spagnolo, in esclusiva ai nostri microfoni, ha svelato: “Ha dubbi sul nuovo progetto della Juventus, ma anche sul suo eventuale ruolo in bianconero“. Nonostante ciò, Suarez sembra comunque vicino ad approdare alla Continassa essendo infatti alle prese con l’esame per ottenere il passaporto italiano e diventare, agli occhi della Lega di Serie A, un calciatore comunitario.

Capitolo Edin Dzeko. Il bosniaco, ex Wolfsburg e Manchester City, sarebbe ben gradito dallo spogliatoio della Juventus e da Andrea Pirlo, vista la sua importanza tattica e la capacità di poter innescare al meglio le giocate di Cristiano Ronaldo, stella portoghese della Vecchia Signora. Intanto, sul finire della scorsa settimana, si sono riallacciati i contatti anche per Edinson Cavani, ma attenzione anche al possibile ritorno di Alvaro Morata, ora all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per l’ex gioiello del Real l’operazione sembra però decisamente più complicata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, in attacco sondaggi anche per Morata – Ultime CM.IT

Inoltre, non tramonta la pista che porta ad Arkadiusz Milik, centravanti polacco di proprietà del Napoli in uscita dal club azzurro. Sul bomber della squadra di Gennaro Gattuso c’è anche la Roma di Paulo Fonseca, che potrebbe scambiare con la società partenopea il cartellino di Cengiz Under, esterno turco, per arrivare all’ex attaccante dell’Ajax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio Cavani | Contatto telefonico

Calciomercato Juventus, dal sogno Donnarumma al possibile colpo a centrocampo: le ultime sulle altre trattative

Gianluigi Donnarumma, portierone del Milan di Stefano Pioli, resta il grande sogno fra i pali della Juventus e, soprattutto, di Fabio Paratici. Il classe 1999 sembra più lontano dal rinnovo del contratto con la società meneghina ed intanto ha intascato una bozza di accordo con Mino Raiola, procuratore dell’estremo difensore, nel caso in cui le trattative di prolungamento non dovessero andare in porto.

Nel mirino della Juventus c’è un altro giocatore legato in qualche modo al Milan. Stiamo parlando di Manuel Locatelli, volante del Sassuolo rivelazione di Roberto De Zerbi e sorpresa graditissima con la Nazionale di Roberto Mancini. Il centrocampista, che ha vestito la maglia del club rossonero, sta impressionando tutti e la Vecchia Signora potrebbe accelerare su di lui per completare il centrocampo.

Si è spenta invece negli ultimi giorni la pista legata a Rodrigo De Paul, jolly della trequarti dell’Udinese, mentre il nome di Isco, mezz’ala del Real Madrid di Zinedine Zidane, resta (almeno per il momento) soltanto un sogno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente risoluzione | Frase shock di Sarri