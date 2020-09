Italia vittoriosa contro l’Olanda in Nations League, in campo tanti protagonisti anche del calciomercato: diamo uno sguardo alle loro situazioni

Un’Italia bella e vincente quella scesa in campo ad Amsterdam contro l’Olanda. Una vittoria meritata da parte degli azzurri di Mancini, che si sono rifatti dopo il deludente pareggio interno alla prima giornata di Nations League contro la Bosnia. A decidere il match il gol di Nicolò Barella, ma in campo, nelle due gare della competizione, sono scesi tanti giocatori protagonisti anche sul mercato. Diamo dunque uno sguardo a quella che è la situazione di alcuni giocatori: da Manuel Locatelli a Francesco Acerbi, passando per Kean e Chiesa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, da Locatelli a Chiesa e Kean: il punto

Nella serata di ieri, oltre alla gioia della vittoria, Manuel Locatelli ha potuto festeggiare anche la sua prima presenza in nazionale. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei nuovi volti della giovane Italia di Mancini. Il classe 1998 è finito nel mirino della Juventus, che starebbe pensando a lui per rafforzare la mediana. Locatelli è cresciuto molto e non ha nascosto che giocare in bianconero rappresenterebbe un sogno per lui. La Juventus studia il colpo, ma in agguato c’è anche l’Inter. Attenzione poi anche alla pista Jorginho, che potrebbe lasciare il Chelsea. L’affare, al momento, non sembra però particolarmente caldo.

Ma in casa bianconera si guarda anche al ritorno di Moise Kean. Al club non dispiacerebbe riportare a casa il giocatore ceduto all’Everton la scorsa stagione: con il club di Liverpool ci sono stati già contatti. Negli ultimi giorni la pista sembra però essersi un po’ raffreddata. Ancelotti stima il ragazzo e non è detto che voglia tenerlo in squadra per dargli una nuova possibilità. Ma tra i giovani azzurri nel mirino bianconero c’è anche Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è da tempo nei radar della dirigenza juventina, ma il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato anche al Milan, con Pioli principale sponsor. Un affare però certamente non facile per i rossoneri.

Calciomercato, da Acerbi a Biraghi: quanti difensori dal futuro incerto

In casa Lazio non è invece passato di certo inosservato lo sfogo di Francesco Acerbi. Il difensore classe 1988 non ha certo risparmiato critiche alla società e ha minacciato di non rinnovare. Un eventuale addio sarebbe certamente una grave perdita per la società biancoceleste, con il difensore che potrebbe rappresentare un’occasione per diversi club, in primis per l’Inter, che potrebbe puntare su un giocatore che in una difesa a tre ha disputato ottime prestazioni. In casa nerazzurra sembra invece più lontano un ritorno di Biraghi: il difensore potrebbe rinnovare con la Fiorentina, che tra l’altro è ad un passo da Bonaventura, anche lui chiamato in nazionale da Mancini (senza scendere in campo).

I viola studiano anche la situazione Florenzi, sempre in uscita dalla Roma. Il giocatore vuole un club che possa dargli una maglia da titolare in vista dell’Europeo e tra i favoriti ci sono proprio i toscani. Tra i terzini nel giro della nazionale c’è anche Emerson Palmieri. Il giocatore, profilo gradito dall’Inter per la corsia mancina, è finito nel mirino del Napoli, che avrebbe scelto lui per rimpiazzare il partente Ghoulam. Il Chelsea sembra disposto a cederlo, considerando che per Lampard non rappresenta certo una prima scelta. Azzurri che valutano anche la cessione di Meret, in prestito. La Roma potrebbe rappresentare una soluzione, ma anche l’Atalanta cerca un portiere visto l’infortunio di Gollini.

E a proposito di portieri, in casa Milan tiene banco il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2021 e sarebbe felice di restare a Milano. Il club valuta il rinnovo, ma recentemente sembra essere emerso qualche problema: Mino Raiola, agente del giocatore, non sarebbe infatti felice della proposta della dirigenza. Una situazione che potrebbe esplodere nelle prossime settimane, con la Juventus pronta in agguato.

