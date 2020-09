🎥 #Roma – Nicolò #Zaniolo lascia Villa Stuart dopo gli esami al ginocchio sinistro: confermata la rottura del legamento crociato (via @ValerioCassetta) pic.twitter.com/onpFH0G0PN — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 8, 2020

Nuovo grave infortunio al ginocchio per Zaniolo, ko ieri sera nel match tra Olanda e Italia. Il talento giallorosso domani andrà sotto i ferri

Si temeva il peggio per Nicolò Zaniolo e purtroppo non sono confortanti le notizie che arrivano da Villa Stuart sul talento della Roma. Il fantasista classe ’99 si è sottoposto agli esami strumentali stamattina dopo l’infortunio rimediato ieri sera nella sfida di Nations League tra Olanda e Italia, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Confermate le prime indiscrezioni che trapelavano già ieri sera: l’ex Inter verrà operato nella giornata di domani e per lui si prevede un lungo stop. Per Zaniolo è il secondo grave infortunio al ginocchio dopo quello del rimediato lo scorso gennaio in Roma-Juventus (crociato destro) e che lo ha costretto a restare ai box per oltre 5 mesi.

