Roma, infortunio Zaniolo: comunicato UFFICIALE

Ansia per Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio rimediato in Olanda-Italia: il primo comunicato della Roma sulle condizioni del trequartista

Ansia per l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma ha subito un trauma al ginocchio sinistro e si teme l’interessamento del legamento crociato. Intanto la Roma ha pubblicato un tweet per aggiornare sulle condizioni del calciatore: “L’AS Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio”.

LEGGI ANCHE >>> Milik, ESCLUSIVO: ci prova anche il Lipsia. Dalla Roma l’offerta migliore

Bisognerà quindi attendere domani per conoscere effettivamente cosa si è fatto Nicolò Zaniolo e quanto lungo sarà lo stop per il 21enne che già lo scorso anno si è dovuto fermare a lungo per un infortunio all’altro ginocchio.