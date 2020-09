Zaniolo a Villa Stuart per gli esami al ginocchio, la Roma teme per il crociato del suo talento

Nicolò Zaniolo è giunto stamane a Villa Stuart. Il giocatore classe 1999 si sottoporrà agli esami al ginocchio sinistro, uscito malconcio dalla gara di ieri sera tra Italia e Olanda. Accompagnato dalla mamma Francesca Costa, la fidanzata Sara, il papà e un membro entourage, è arrivato alle ore nove camminando senza stampelle. Come anticipato da Calciomercato.it, c’è apprensione per il talento della Roma, poiché si teme l’interessamento del legamento crociato. Solo gli esami di oggi potranno però dare una risposta concreta sulle sue effettive condizioni. Novità decisive sono dunque attese: clicca qui per ulteriori dettagli.

🎥 #Roma – L’arrivo a Villa Stuart di Nicolò #Zaniolo per gli esami al ginocchio dopo l’infortunio rimediato in Nazionale nel match contro l’Olanda (Via @ValerioCassetta) pic.twitter.com/aBLXb3POO4 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 8, 2020

