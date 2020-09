Nella conferenza stampa a Coverciano, Manuel Locatelli ha parlato anche di mercato: dal suo passato al Milan al suo nome accostato alla Juventus

“Essere qui è un sogno che si realizza. Da quando andavo a giocare coi miei amici all’oratorio speravo un giorno di vivere questa emozione. Non sono deconcentrato dal mercato, penso solo a far bene con la Nazionale. Vedere la fiducia da parte del ct Mancini nei giovani è molto bello”. Così Manuel Locatelli in conferenza stampa a Coverciano. Il centrocampista del Sassuolo, al centro delle voci di mercato, ha parlato proprio anche del mercato.

Sul Milan: “Non ho rimpianti, le cose dovevano andare così e sono soddisfatto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere. Il Milan ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. Tonali? Gli auguro il meglio, se arriva in rossonero significa che se lo merita”. Il nome di Locatelli è stato recentemente accostato all’Inter, ma per lui si parla soprattutto di Juventus: “Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato ai bianconeri”.

