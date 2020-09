Calciomercato Inter, Locatelli-Boga nerazzurri: l’annuncio del Sassuolo

Parla Carnevali che non esclude possibile nuovi affari con l’Inter. Ecco il futuro di Boga, Locatelli e del tecnico De Zerbi

Intercettato da Sky Sport, il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del calciomercato della sua squadra. Impossibile non parlare del futuro di Boga, che piace a tutte le big, e di Locatelli: “Locatelli-Boga all‘Inter? Non c’è due senza tre, nei momenti di svago, mentre ceni, magari si chiudono delle trattative (sorride, ndr). L’intenzione, se non ci sono situazione particolari, è quella di tenere tutti al Sassuolo, da Boga a Locatelli… Schiappacasse? Arriva domani in Italia. E’ un giovane interessante che deve crescere, penso che promette bene”.

DE ZERBI – “Non ho paura di perderlo, è legato a noi da un contratto ma c’è un rapporto ottimo. Siamo certi, comunque, che approderà in un grande club”.

