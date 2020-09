Calciomercato Inter, va via: intermediari a lavoro

Milan Skriniar è tra i calciatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Un sacrificio per finanziare il calciomercato

Perso Sandro Tonali, che non ha voluto aspettare, dicendo così sì al Milan, l’Inter è concentrata, per rafforzare il centrocampo, su N’Golo Kante. Il francese classe 1991 è il preferito di Antonio Conte ma per il momento una vera e propria trattativa con il Chelsea, che ha aperto alla cessione, non c’è.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

I nerazzurri, infatti, sono chiamati prima a piazzare gli esuberi come possono essere Perisic e Nainggolan, tornati dai prestiti, o altri calciatori, in uscita, come Milan Skriniar. Il difensore non è più una prima scelta per Conte e ha le valigie in mano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO Cubero: “Messi-CR7, la Juve ci sta provando!”

Inter, Skriniar verso il Psg

Come riporta Sky Sport, alcuni intermediari sarebbe a lavorando per riuscire a piazzare l’ex Sampdoria al Psg. Leonardo è ancora alla ricerca di un centrale, per sostituire Thiago Silva, e lo slovacco potrebbe essere davvero il nome giusto.

Con la cessione di Skriniar si potrebbe dunque dare l’assalto a Kante, il giocatore più atteso da mister Conte per dare l’assalto alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Vidal: trattativa avviata col Barcellona