Nuovo intreccio nella telenovela legata al prossimo attaccante della Juventus. L’Atletico Madrid è interessato a ingaggiare a parametro zero Edinson Cavani

La Juventus punta forte su Luis Suarez per risolvere il dilemma attaccanti anche se non mancano gli ostacoli per arrivare al ‘Pistolero’. Per questa ragione Fabio Paratici nel recente passato ha sondato l’entourage di Cavani per cautelarsi in caso di mancato approdo a Torino del numero 9 del Barcellona. Il ‘Matador’ ad ogni modo appare ben lontano dal ritorno in Italia, ed anzi dalla Spagna rilanciano il forte interesse dell’Atletico Madrid per il bomber svincolatosi dal Paris Saint Germain. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a quanto rivelato da ‘El Chiringuito’ il club spagnolo sarebbe tornato di prepotenza sul ‘Matador’ tanto da aver anche già avviato un contatto telefonico per portare il calciatore alla corte di Simeone. Cavani infatti già nei mesi scorsi era stato avvicinato all’Atletico come erede di Diego Costa, in cima alla lista delle cessioni colchonere.

