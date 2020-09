Calciomercato Juventus, difficile arrivare a Cavani e Morata: c'è distanza

Luis Suarez è diventato l’indiziato numero per diventare il nuovo numero 9 della Juventus. Ma, oltre a Dzeko, ci sono sullo sfondo anche i nomi di Cavani e Morata

La Juventus continua a lavorare alacremente per consegnare al nuovo allenatore, Andrea Pirlo, l’attaccante tanto desiderato. In cima alla lista, continua ad esserci il nome di Edin Dzeko della Roma, ma l’intreccio col Napoli per lo scambio Milik–Under fatica a decollare. E allora, il chief football officer bianconero, Fabio Paratici, sta virando decisamente su Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Per il ‘Pistolero’, oltre alla questione passaporto da sistemare, c’è anche quella che riguarda la buonuscita che vorrebbe ricevere dai catalani, pari all’ultima annualità del contratto ancora in essere, fino al 30 giugno 2021. Ma non ci sono solo i nomi di Dzeko e Suarez sul taccuino degli uomini mercato piemontesi.

Calciomercato Juventus, Cavani e Morata: grandi difficoltà

Il 4 settembre scorso, vi abbiamo svelato in esclusiva l’esistenza di nuovi contatti tra la Juventus e l’entourage di Edinson Cavani, svincolato dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain. Chiacchierata esplorativa per capire la fattibilità dell’operazione e gli eventuali costi. E proprio quest’ultimi, sostiene ‘La Gazzetta dello Sport’, bloccherebbero l’arrivo del ‘Matador’ a Torino. La distanza tra domanda (12 milioni di euro a stagione) e offerta (6.5 milioni) è decisamente ampia e appare difficilmente colmabile. Per quanto riguarda il ritorno di Alvaro Morata, invece, potrebbe concretizzarsi solo nell’ambito di uno scambio di prestiti con l’Atletico Madrid con qualche giocatore che non rientra nei piani di Pirlo, Douglas Costa su tutti. Operazioni complicate, con la Juve che adesso è concentrata esclusivamente su Dzeko e Suarez. Solo nel caso in cui dovessero arrivare due fumate nere, i campioni d’Italia in carica potrebbero tornare su Cavani e Morata. Sono giorni decisivi.

