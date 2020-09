Brendan Rogers, manager del Leicester, avrebbe tentato di convincere Suarez al trasferimento nel club inglese. L’uruguaiano è il primo obiettivo per l’attacco della Juventus

C’è Luis Suarez in pole nella lista della spesa della Juventus per rinforzare il reparto offensivo di Pirlo e rimpiazzare il partente Higuain. Il club bianconero ha trovato l’accordo con l’attaccante per il contratto, anche se non si sblocca il contenzioso con il Barcellona per la buonuscita e lo svincolo dell’accordo in scadenza nel 2021. La Juve è in attesa di buone nuove dalla Catalogna e intanto si muove sulla questione relativa al passaporto comunitario dell’uruguaiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Riverso a CM.IT:”Ecco le tempistiche per Suarez”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Arriva la novità

Juventus, tentativo del Leicester per Suarez

Sul ‘Pistolero’ si erano posate le attenzione di altre big d’Europa come PSG ma soprattutto Atletico Madrid, con i campioni d’Italia che restano comunque saldamente in vantaggio nella corsa all’uruguaiano. Negli ultimi giorni – stando a quanto riporta ‘Indykaila News’ – anche il Leicester avrebbe provato l’offensiva per Suarez. Il tecnico delle ‘Foxes’ Brendan Rogers avrebbe avuto dei contatti telefonici con il giocatore e insistito affinché accettasse la corte del club inglese. Tutto inutile però, con il centravanti classe ’87 che avrebbe declinato l’offerta di Rogers e del Leicester.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Dzeko nome caldo. Under-Milik, si tratta: confermate anticipazione CM.IT