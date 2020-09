Calciomercato Juventus, Higuain ai saluti | Accordo trovato

Si avvicina sempre di più la fine del rapporto tra la Juventus e Gonzalo Higuain. Positivo l’ultimo vertice con il fratello-agente dell’attaccante

La Juventus è ancora impegnata sul fronte attaccanti con la ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Ronaldo e Dybala. Prima di tutto però dovrà sfoltire l’organico dando una sforbiciata agli ingaggi del reparto offensivo. Su tutti c’è Gonzalo Higuain, ormai giunto al capolinea della sua seconda avventura in bianconero. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa infatti il punto della situazione evidenziando come il ‘Pipita’ abbia salutato i compagni e probabilmente già in giornata lascerà la Juventus. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo per la rescissione del contratto e mancano solamente gli ultimi dettagli per ufficializzare il tutto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come aveva preannunciato Nicolas Higuain l’intesa è stata trovata in breve tempo: in pochi incontri col fratello-agente si è arrivati ad un’intesa con una buonuscita inferiore al 50% dello stipendio netto da 7,5 milioni previsto dall’ultimo anno di contratto del ‘Pipita’. All’orizzonte per Higuain c’è quindi l’Inter Miami di David Beckham che mantiene il pressing alto.

