Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez: “Fake news”

L’attaccante del Barcellona Luis Suarez, nel mirino della Juventus, rompe il silenzio e parla di Fake News sul suo conto: le ultime

“Mentre escono fake news, io…”: Luis Suarez scrive così sulla storia pubblicata pochi minuti fa accompagnando la frase con la foto dell’allenamento odierno e due emoji. La mano con il segno dell’ok e la faccina che sorridere. Forse vuole dire che sorride delle notizie false che stanno uscendo negli ultimi giorni, anche se non spiega a quale news faccia riferimento. Certo è facile pensare che il suo messaggio sia rivolto alle notizie sul suo futuro. Da giorni si dà per scontato il suo addio al Barcellona, così come da giorni si parla dell’interessamento della Juventus e della trattativa per il trasferimento in bianconero.

Un passaggio che sta facendo i conti con due ostacoli: la cittadinanza italiana da prendere per il Pistolero e la trattativa tra il calciatore e il Barcellona per la buonuscita. Che ci sia un riferimento proprio ad uno di questi due punti nella sua storia? Impossibile saperlo, intanto si registra un altro messaggio del Pistolero che quattro giorni fa aveva accompagnato una foto di un allenamento con la frase: “Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato”.