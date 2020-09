In casa Juventus gli occhi sono ancora puntati su Luis Suarez. Intanto il Barcellona punta forte su una rottura dei rapporti tra Messi e l’uruguaiano

Sono giorni importanti nella costruzione della nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Molto passerà dall’arrivo di un nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo. In queste ore tiene banco soprattutto la questione legata a Luis Suarez che avrebbe ancora da sciogliere alcuni dubbi su un passaggio in bianconero. Il bomber del Barça inoltre dovrebbe sostenere l’esame per ottenere il passaporto la prossima settimana prolungando gli eventuali tempi dell’acquisto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Al netto di tali problematiche arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna. Secondo quanto rivelato da ‘El Chiringuito’ il Barcellona nei suoi progetti ritiene fondamentale la rottura del rapporto Messi-Suarez per il bene dello stesso sei volte Pallone d’oro argentino. Potrebbe quindi arrivare dai catalani un nuovo assist per vedere il numero 9 uruguaiano alla Juventus.

