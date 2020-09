Jordi Gil, collega spagnolo di ‘Sport’, è intervenuto nella nostra diretta per parlare della frenata Suarez-Juventus. Le sue dichiarazioni

Sono giorni decisivi per la nuova Juventus di Pirlo sul fronte bomber. A tenere banco in queste ore è soprattutto il nome di Luis Suarez. Secondo ‘Sport’, infatti, l’attaccante uruguaiano non avrebbe ancora sciolto tutti i dubbi legati alla sua nuova avventura in bianconero. Intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, il collega Jordi Gil, autore dell’articolo di ‘Sport’, ha spiegato la situazione del centravanti del Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

