Juventus, conti in rosso: perdita record

Il bilancio della stagione 2019/20 della Juventus verrà chiuso domani. Le perdite saranno di 90 milioni di euro, anziché 70 come stimato in precedenza

Sprofondo rosso per la Juventus. Con l’addio di Gonzalo Higuain, i bianconeri – come riporta Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo Twitter – chiuderanno il bilancio 2019-20 con una perdita di 90 milioni di euro, anziché di 70 come stimato in precedenza.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il club, si legge, approverà i conti domani, e potrebbe decidere di effettuare una svalutazione (18 milioni il costo residuo) anche per alleggerire il 2020-21.

L’eliminazione in Champions League solo agli ottavi di finale, per mano del Lione, e la chiusura degli stadi al pubblico non hanno certo aiutato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, addio Juventus: ufficialità in arrivo

Calciomercato Juventus e Roma, duello per un attaccante ma c’è anche il Psg

Bayern Monaco, Alaba ‘spiazza’ Rummenigge | Le ultime di CM.IT