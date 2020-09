Higuain dice addio alla Juventus. Il centravanti ha trovato l’accordo con i bianconeri per la risoluzione del contratto e vola a Miami. Ufficialità in arrivo

Gonzalo Higuain dice addio alla Juventus, questa volta in maniera definitiva. L’attaccante argentino non si è allenato quest’oggi ed è pronto a raggiungere gli Stati Uniti per legarsi all’Inter Miami di David Beckham.

Ora volo per gli Usa per il centravanti ex Napoli, avendo trovato con i bianconeri l’accordo definitivo per la risoluzione del contratto. Lo attendono le visite mediche di rito per poi legarsi fino al 2022 alla sua nuova squadra, al fianco dell’ex compagno Matuidi. Adesso, non resta che l’annuncio ufficiale per una separazione annunciata da tempo.

