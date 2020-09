Calciomercato Juventus e Roma, bianconeri e giallorossi a duello per un attaccante ma anche il Psg è interessato

Non solo la caccia ad una prima punta per la Juventus, impegnata nella ricerca di un numero 9 da consegnare a Pirlo e da schierare in attacco di fianco a Cristiano Ronaldo. I bianconeri puntano anche a rinfoltire il reparto avanzato con ricambi all’altezza, per una stagione che sarà lunga e impegnativa. Secondo ‘Telefoot’, in Francia, i campioni d’Italia sono interessati a riportare in Italia Stephan El Shaarawy. Il giocatore è in rotta con i cinesi dello Shanghai Shenhua e pensa seriamente a un ritorno in Serie A. Su di lui è segnalata anche la Roma, sua ex squadra.

Ma per bianconeri e giallorossi la concorrenza non manca. Il nome di El Shaarawy è finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid, ma non solo. Passi concreti li starebbe muovendo il Psg, che sarebbe già in contatto con l’entourage dell’italoegiziano. Leonardo starebbe valutando il suo profilo come colpo da piazzare negli ultimi giorni di mercato. Tutto aperto dunque per il futuro del ‘Faraone’.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, irrompe l’Atletico: Suarez più lontano

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: ecco l’offerta per Morata