Calciomercato Juventus, irrompe l’Atletico: Suarez più lontano

Luis Suarez avrebbe bloccato la trattativa con la Juventus: ai bianconeri il Pistolero preferisce l’Atletico Madrid, i dettagli

Luis Suarez più lontano dalla Juventus. A dirlo è ‘cuatro.com’, secondo cui il Pistolero sarebbe tentato dall’irruzione sulla scena dell’Atletico Madrid. Simeone è alla ricerca di un attaccante importante e, dopo aver riallacciato i contatti con Cavani, come raccontato da Calciomercato.it, è entrato in gara anche per l’attaccante uruguaiano. Proprio il numero 9 del Barcellona starebbe ora riflettendo in maniera seria sulla proposta dei Colchoneros e avrebbe messo in pausa l’affare con la Juventus.

Secondo il portale spagnolo, ci sarebbe un unico problema per il trasferimento di Suarez all’Atletico e sarebbe rappresentato dall’ingaggio dell’uruguaiano. Per tesserarlo, il club madrileno avrebbe la necessità di fargli spazio, cedendo uno tra Diego Costa e Morata. Proprio l’attaccante spagnolo è un altro degli obiettivi della Juventus per l’attacco di Andrea Pirlo. Si potrebbe prospettare quindi un intreccio tra Atletico, bianconeri, Suarez e Morata. Intanto il Pistolero è un po’ più lontano da Torino.